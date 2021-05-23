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В UFC представили первый постер к третьему бою Макгрегора с Порье

В UFC представили первый постер к третьему бою Макгрегора с Порье
Микаил Гусейнов
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Пресс-служба UFC на официальной странице промоушена в «Твиттере» представила первый постер к третьему поединку бывшего чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона лиги в лёгком весе Дастина Порье.

На постере крупным планом представлены лишь лица бойцов. Указаны также дата и место проведения поединка.

Соответствующий твит доступен на странице UFC в «Твиттере».

Напомним, третья встреча Конора Макгрегора и Дастина Порье пройдёт 10 июля 2021 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Схватка возглавит шоу UFC 264. Прежде бойцы бились дважды. В 2014 году Порье проиграл Макгрегору досрочно уже в первом раунде. Второй бой случился в январе нынешнего года. Дастин заставил капитулировать Макгрегора во второй пятиминутке.

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