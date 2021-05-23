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Шахбазян прокомментировал второе кряду поражение в UFC

Шахбазян прокомментировал второе кряду поражение в UFC
Микаил Гусейнов
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Боец UFС Эдмен Шахбазян, который ещё недавно считался одним из самых ярких проспектов среднего веса, прокомментировал второе поражение кряду в лиге, которое он потерпел от Джека Херманссона.

«Спасибо всем за любовь и поддержку. Знаю, что способен на большее. В нашем деле всё могут решить небольшие ошибки и неверный решения. Они могут поменять ход всего поединка. Буду работать упорнее и вернусь лучше. Я не сдамся. Всегда буду работать с душой и сердцем», — написал Шахбазян.

Соответствующий пост доступен на странице Шахбазяна в «Инстаграме».

Напомним, Эдмен выступил на турнире UFC Вегас 27 в ночь с 22 на 23 мая по московскому времени. В основном карде он встретился с Джеком Херманссоном и уступил ему по очкам.

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