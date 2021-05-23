Хабиб — тренеру: надеюсь, ты скучаешь. Пришли мне локацию

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к своему тренеру Хавьеру Мендесу через «Инстаграм». Россиянин тегнул руководителя зала АКА и написал ему: «пришли мне локацию». К записи было прикреплено видео, на котором Нурмагомедов демонстрирует работу на брусьях на шведской стенке, а также обращается к Мендесу.
«Тренер, знаю, что ты занятой парень, но я надеюсь, ты скучаешь по мне. Где ты?» — спросил Нурмагомедов.
Соответствующее видео доступно на странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».
Призыв «прислать локацию» за годы выступления Нурмагомедова в UFC стал его своеобразной визитной карточкой. Именно так он обращался к Конору Макгрегору, зазывая его разобраться в их конфликте. Напомним, не так давно Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.
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