Хавьер Мендес ответил Хабибу на его послание
Поделиться
Руководитель зала АКА, известный тренер Хавьер Мендес отреагировал на пост своего подопечного, бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Россиянин записал для Мендеса видео, в котором спросил, где тот пропадает и призвал его прислать локацию.
Мендес ответил Нурмагомедову в комментариях под постом.
«Сан-Хосе, Калифорния, США. Локация отправлена», — написал Мендес, добавив к этому эмодзи взлетающего орла и два сердца.
Напомним, Хавьер Мендес много лет работал вместе с Хабибом Нурмагомедовым. Принимая во внимание то, что отец россиянина Абдулманап Нурмагомедов не мог получить американскую визу, именно Мендес практически всегда был главным секундантом в углу Хабиба во время его боёв в UFC.
Новость по темеХабиб — тренеру: надеюсь, ты скучаешь. Пришли мне локацию
Комментарии
Рекомендуем вам
- 23 мая 2021
-
23:29
-
22:23
-
21:58
-
20:47
-
19:39
-
18:59
-
17:16
-
16:27
-
15:30
-
14:47
-
13:31
-
12:34
-
11:33
-
11:05
-
10:49
-
10:35
-
10:22
-
09:41
-
09:35
-
09:19
-
08:40
-
08:27
-
08:21
-
07:46
-
07:13
-
07:07
-
07:04
-
06:16
-
06:07
-
05:30
-
04:36
-
04:03
-
03:49
-
03:24
-
02:40
Партнерский контент
Рекомендуем вам