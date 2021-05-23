Хавьер Мендес ответил Хабибу на его послание

Руководитель зала АКА, известный тренер Хавьер Мендес отреагировал на пост своего подопечного, бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Россиянин записал для Мендеса видео, в котором спросил, где тот пропадает и призвал его прислать локацию.

Мендес ответил Нурмагомедову в комментариях под постом.

«Сан-Хосе, Калифорния, США. Локация отправлена», — написал Мендес, добавив к этому эмодзи взлетающего орла и два сердца.

Напомним, Хавьер Мендес много лет работал вместе с Хабибом Нурмагомедовым. Принимая во внимание то, что отец россиянина Абдулманап Нурмагомедов не мог получить американскую визу, именно Мендес практически всегда был главным секундантом в углу Хабиба во время его боёв в UFC.