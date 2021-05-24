Ломаченко: посмотрите на мой бой с Накатани и сравните, как с ним боксировал Лопес
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Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко дал понять, что своим поединком с Масаёси Накатани он намерен доказать, что является более мастеровитым и классным боксёром, чем абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес.
«Да, через месяц меня ждёт большой бой. Посмотрите на мой бой с Накатани, а затем сравните, как с ним боксировал Теофимо Лопес», — сказал украинец в интервью, размещённом на канале ES News в YouTube.
Лопес побеждал Накатани решением судей. То был один из самых сложных поединков в карьере американца гондурасского происхождения. Напомним, в минувшем году Василий Ломаченко уступил Теофимо Лопесу и лишился титулов чемпиона мира. Лопес пока не намерен давать реванш Василию.
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