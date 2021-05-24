Баста ответил Шлеменко на его слова о Моргенштерне

Российский рэп-исполнитель Василий Баста Вакуленко, который недавно объявил об открытии собственного промоушена, прокомментировал слова бойца MMA Александра Шлеменко о рэпере Моргенштерне.
Ранее Шлеменко жёстко раскритиковал Моргенштерна, который, по его мнению, исповедует ложные ценности, а Баста встал на защиту рэпера. После этого Александр предложил Василию встретиться, музыкант согласился.
«У Шлеменко был день рождения, наверное, он праздновал и ему было не до моей скромной персоны. На самом деле надеюсь, что вся эта история сойдёт на шутку и мы все сделаем правильные выводы.
Повторю ещё раз: для того чтобы наши дети не натворили глупостей, давайте купим им 10-20 книг, и пусть за год прочитают. Заставить их вместо компьютера читать — и поверьте, всё у них будет в порядке. И никакой Моргенштерн не сможет захватить разум вашего ребёнка», — приводит слова Басты Sport24.
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