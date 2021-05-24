В команде Петра Яна прокомментировали ситуацию вокруг реванша со Стерлингом

В команде бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна рассказали, как обстоят дела в ситуации с возможным вторым поединком россиянина с обладателем соответствующего пояса Алджэмейном Стерлингом.

«На данный момент UFC не принял решения относительно следующего боя. Будет ли это реванш со Стерлингом или же иной бой, пока непонятно. Вообще неясно, когда Стерлинг вернётся», — цитирует представителя команды Яна ТАСС.

Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг симулировал травму в том эпизоде. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, помимо этого, на его счету 15 побед.