Пакьяо объяснил, почему согласился на бой со Спенсом

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо рассказал, почему решил сразиться с чемпионом мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF Эрролом Спенсом. Бой пройдёт 21 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США). По словам Пакьяо, он стремится биться с сильнейшими боксёрами.

«Мне нравится бросать вызов лучшим боксёрам. Прошло уже два года с моего последнего поединка. Но меня это не беспокоит, потому что длительный перерыв пойдёт на пользу.

Я боксирую уже на протяжении 25 лет. Это необходимый отдых, который требуется моему организму», — цитирует Пакьяо The Athletic.

Для 42-летнего Пакьяо это будет первый поединок с июля 2019 года. Тогда он по очкам победил Кита Турмана, отобрав у него пояс по версии WBA Super в полусреднем весе. Впоследствии Мэнни был лишён этой регалии за длительный простой. Что касается Спенса, американец последний раз бился в декабре 2020 года, когда единогласным решением судей справился с экс-чемпионом мира Дэнни Гарсией.

