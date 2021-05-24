Царукян оценил скандальные слова Чимаева о Нурмагомедове

Российский легковес UFC Арман Царукян прокомментировал слова другого бойца UFC Хамзата Чимаева о бывшем обладателе пояса в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове. Ранее Чимаев заявил, что «порвёт» Хабиба, если тот захочет боя, после чего многие раскритиковали Хамзата.

«Да, меня тоже хейтили, когда я сказал, что знаю, как победить Хабиба, но у нас разные ситуации, потому что Хамзат чуть жёстко высказался. Для нашего менталитета это слышится не очень, но для американской публики это нормально. Зато сейчас о нём все говорят.

Я бы так не стал говорить именно по отношению к Хабибу, потому что у меня к нему только уважение. Размазывать, рвать — я бы не говорил эти слова. Если бы это был какой-то американец, который понимает этот трэш-ток, то да, а так Хабиб всё равно вырос в России, в Дагестане, так что это не по нашим правилам», — рассказал Царукян в интервью YouTube-каналу Sport24.