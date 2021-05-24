Усман: в поединке Логана Пола и Мейвезера нет никакого смысла

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман считает, что поединок между Флойдом Мейвезером и Логаном Полом не имеет смысла из-за разницы в весе между бойцами.
«Именно неуважение Джейка Пола к Кормье заставило меня обратить на него внимание, потому что раньше мне было плевать на него. Я думал, что это просто очередной парень, устраивающий цирк. Но когда он так сказал о Кормье… Даниэль — мой хороший, близкий друг и один из самых уважаемых людей в спорте. Именно после комментариев о нём я обратил внимание на Пола.
Если я окажусь в том положении, чтобы преподать им урок, я сделаю это, потому что они моего веса. Хотя поединок? Им придётся биться со мной.
Брат Джейка, Логан, будет биться с Мейвезером, в этом нет никакого смысла. Мейвезер на 20 килограммов легче, чем эти парни. Но я в их весе, так что пусть гонят на меня. Я бы преподал им урок, как себя нужно вести», — сказал Усман в интервью ESPN.
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