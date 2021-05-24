Конор Макгрегор: семь недель до искупления

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал новую фотографию на своей странице в «Инстаграме» в преддверии поединка с экс-чемпионом промоушена в лёгком весе Дастином Порье.

«Семь недель до искупления», — подписал он фотографию.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Конора Макгрегора.

Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бое, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

Ранее Конора Макгрегора исключили из сводного рейтинга бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.