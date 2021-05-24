Конор Макгрегор: семь недель до искупления
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал новую фотографию на своей странице в «Инстаграме» в преддверии поединка с экс-чемпионом промоушена в лёгком весе Дастином Порье.
«Семь недель до искупления», — подписал он фотографию.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Конора Макгрегора.
Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бое, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
Ранее Конора Макгрегора исключили из сводного рейтинга бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
Новость по темеКонора Макгрегора исключили из сводного рейтинга UFC
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