Менеджер Петра Яна рассказал, когда тот может провести реванш со Стерлингом

Саят Абдрахманов, менеджер бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, рассказал, что его подопечный может провести матч-реванш с обладателем соответствующего пояса Алджэмейном Стерлингом в ноябре 2021 года.

«Нас интересует только пояс. Если Стерлинг не бросает слов на ветер, как обычно, то это будет бой с ним в ноябре. Но пока всё туманно, потому что доверия американцу нет», — цитирует менеджера ТАСС.

Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг симулировал травму в том эпизоде. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, помимо этого, на его счету 15 побед.