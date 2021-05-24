Логан Пол хочет провести бой по правилам ММА

YouTube-блогер Логан Пол заявил, что хочет провести бой по правилам ММА.



«Разумеется, я готов подраться с парнями из ММА. На самом деле я думаю, что буду даже успешнее в ММА, потому что раньше занимался борьбой. Это тяжёлый вид спорта. ММА сложнее, чем бокс. Бойцы ММА — настоящие воины. У меня есть проблемы с коленями, так что это отражается на всём теле. Но я не могу не провести хотя бы один бой в смешанных единоборствах, пока не умру», — приводит слова Логана Пола MMAFighting.



6 июня бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер проведёт выставочный поединок с YouTube-блогером Логаном Полом.



44-летний Мейвезер начал боксёрскую карьеру в 1996 году. В последнем бою в августе 2017 года он победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, нокаутировав его в 10-м раунде.



26-летний Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года, проиграв блогеру KSI раздельным решением судей. На канал Пола в YouTube подписано более 20 млн пользователей.

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