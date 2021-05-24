Президент UFC прокомментировал поступок Фелдера, который объявил об уходе в прямом эфире

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал слова бойца смешанных единоборств Пола Фелдера, который, комментируя турнир UFC 262 в Лас-Вегасе, в прямом эфире объявил о завершении карьеры в MMA.

«Да, у него была невероятная карьера. Теперь он начинает… Ну, я бы не сказал, что только начинает, но он действительно начинает новую карьеру.

Он невероятный комментатор. Он проделал здесь потрясающую работу, и я рад за него. Поздравляю его — и с нетерпением жду совместной работы с ним в будущем», — приводит слова Уайта Low Kick MMA.

Легковес Фелдер выступал в UFC с 2014 года, на его счету 15 боёв: девять побед и шесть поражений. Всего в смешанных единоборствах он провёл 23 боя, в которых одержал 17 побед и потерпел шесть поражений.