Соперник Тима Цзю пообещал не сниматься с боя, несмотря на госпитализацию

Австралийский боксёр Майкл Зерафа, который 7 июля должен сразиться с Тимом Цзю, сыном бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Кости Цзю, заявил, что не намерен сниматься с поединка. Ранее сообщалось, что Зерафа получил травму и попал в больницу.

«Сейчас я прохожу курс антибиотиков и обезболивающих. Посмотрим, как всё пойдёт. Я отправил свои тесты, теперь жду результатов.

Чувствую себя гораздо лучше, чем три дня назад. Я был прикован к постели и не мог пошевелиться. Собираюсь возобновить тренировки и продолжать усердно тренироваться, намерен прийти на этот бой», — приводит слова Зерафы Fox Sports Australia.

Тим Цзю провёл 18 боёв на профессиональном ринге, одержав в них 18 побед (14 – нокаутом). 31 марта Цзю-младший победил нокаутом ирландского боксёра Денниса Хогана и стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO.