Флойд Мейвезер поделился мнением о бое с блогером Логаном Полом

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер рассказал об ожиданиях от поединка с боксёром и видеоблогером Логаном Полом, который пройдёт в Майами (штат Флорида, США) 6 июня.
«У меня нет стратегии. Мне просто нужно выйти. Если я захочу, чтобы бой длился один раунд, — он продлится один раунд. Если два — значит, два. Всё зависит от меня», — цитирует Мейвезера Boxing News and Views.
Ранее сообщалось, что в соответствии с условиями Мейвезер на взвешивании должен уложиться в 160 фунтов (72,5 кг), а Пол — в 190 фунтов (86,2 кг).
44-летний Мейвезер начал боксёрскую карьеру в 1996 году. В последнем бою в августе 2017 года он победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, нокаутировав его в 10-м раунде.
26-летний Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года, проиграв блогеру KSI раздельным решением судей. На канал Пола в YouTube подписано более 20 млн пользователей.
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