Джон Джонс: я на том пути, который не проходил ещё ни один человек на этой планете
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Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс отреагировал на информацию о том, что он пока не получит титульный бой в тяжёлом весе. Ранее президент UFC Дана Уайт не исключил, что Джонс больше не будет драться в UFC.
«Я собираюсь дать жизнь чему-то большему и необычному. Я на том пути, который не проходил ещё ни один человек на этой планете. Не буду спешить с величием», — написал Джон Джонс в своём «твиттере».
33-летний Джон Джонс выступает в смешанных единоборствах с 2008 года. Последний поединок американский спортсмен провёл в феврале 2020 года, победив соотечественника Доминика Рейеса. Всего на его счету 28 боёв в MMA, в которых он одержал 26 побед и потерпел одно поражение, ещё один бой признали несостоявшимся.
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