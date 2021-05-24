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Джон Джонс: я на том пути, который не проходил ещё ни один человек на этой планете

Джон Джонс: я на том пути, который не проходил ещё ни один человек на этой планете
Александр Кожевников
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Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс отреагировал на информацию о том, что он пока не получит титульный бой в тяжёлом весе. Ранее президент UFC Дана Уайт не исключил, что Джонс больше не будет драться в UFC.

«Я собираюсь дать жизнь чему-то большему и необычному. Я на том пути, который не проходил ещё ни один человек на этой планете. Не буду спешить с величием», — написал Джон Джонс в своём «твиттере».

33-летний Джон Джонс выступает в смешанных единоборствах с 2008 года. Последний поединок американский спортсмен провёл в феврале 2020 года, победив соотечественника Доминика Рейеса. Всего на его счету 28 боёв в MMA, в которых он одержал 26 побед и потерпел одно поражение, ещё один бой признали несостоявшимся.

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