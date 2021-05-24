Баста рассказал, как относится к фрик-бою Хасбик — Абдурозик

Российский рэп-исполнитель Василий Баста Вакуленко, который недавно объявил об открытии собственного промоушена, рассказал, как относится к фрик-бою с участием блогера Хасбика и певца Абдурозика. Рост 18-летнего Хасбика и 17-летнего Абдурозика не превышает одного метра, весят они не более 20 кг.
«Я вижу, мне периодически выдаёт. Здесь надо смотреть, как им самим в этом. Я не знаю… Я бы на такое не пошёл. Такое не смог бы смотреть.
Тут зрительские симпатии… Понимаете, да? Здесь вопрос же не в просмотрах, а в качестве контента. Кого что радует», — приводит слова Басты «Спорт-экспресс».
Ранее о Хасбике поделился мнением американский боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, друг и напарник бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
- 24 мая 2021
-
14:01
-
13:00
-
12:59
-
12:05
-
11:57
-
11:32
-
11:00
-
10:57
-
10:44
-
10:00
-
09:59
-
09:31
-
09:11
-
08:46
-
08:00
-
00:29
- 23 мая 2021
-
23:29
-
22:23
-
21:58
-
20:47
-
19:39
-
18:59
-
17:16
-
16:27
-
15:30
-
14:47
-
13:31
-
12:34
-
11:33
-
11:05
-
10:49
-
10:35
-
10:22
-
09:41
-
09:35