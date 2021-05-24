Баста рассказал, как относится к фрик-бою Хасбик — Абдурозик

Российский рэп-исполнитель Василий Баста Вакуленко, который недавно объявил об открытии собственного промоушена, рассказал, как относится к фрик-бою с участием блогера Хасбика и певца Абдурозика. Рост 18-летнего Хасбика и 17-летнего Абдурозика не превышает одного метра, весят они не более 20 кг.

«Я вижу, мне периодически выдаёт. Здесь надо смотреть, как им самим в этом. Я не знаю… Я бы на такое не пошёл. Такое не смог бы смотреть.

Тут зрительские симпатии… Понимаете, да? Здесь вопрос же не в просмотрах, а в качестве контента. Кого что радует», — приводит слова Басты «Спорт-экспресс».

Ранее о Хасбике поделился мнением американский боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, друг и напарник бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.



