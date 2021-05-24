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Менеджер Нурмагомедова дал прогноз на возможный бой Хабиба с новым чемпионом UFC Оливейрой

Менеджер Нурмагомедова дал прогноз на возможный бой Хабиба с новым чемпионом UFC Оливейрой
Александр Насонов
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Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, кто, по его мнению, победил бы в поединке с участием его подопечного и нового обладателя соответствующего пояса Чарльза Оливейры. В мае Оливейра победил Майкла Чендлера и завоевал пояс UFC в лёгком весе, который ранее освободил Нурмагомедов.

«Хабиб разобрался бы за один раунд. Оливейра, конечно, хороший боец, но Хабиб — великий. Это просто разные уровни. За один раунд Хабиб заставит его сомневаться в себе и уничтожит.

У Оливейры есть одна особенность: он ломается. А Хабиб в этом деле большой специалист. Никто не ломает своих противников лучше, чем он», — рассказал Абдель-Азиз в интервью YouTube-каналу Майка Тайсона.

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