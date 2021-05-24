Рикки Хаттон предположил, почему бой Фьюри — Джошуа рискует сорваться
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Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Рикки Хаттон рассказал, почему, по его мнению, поединок действующего чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа оказался под угрозой срыва. Ранее сообщалось, что Фьюри проведёт третий бой с экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером, вследствие чего его поединок с Джошуа, изначально запланированный на 14 августа, не состоится.
«Думаю, боксёры всегда хотят сражаться. Иногда, к сожалению, вмешивается политика.
Единственное, чего хочет Тайсон, — боя с Джошуа. Он хочет сразиться с Джошуа и повесить на себя его пояса после поединка. Кто может винить его в этом?» — приводятся слова Хаттона на сайте Fury vs. Joshua.
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