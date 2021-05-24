Менеджер Нурмагомедова: Макгрегор — он как элитная проститутка

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился мнением о бывшем чемпионе промоушена в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре.

В июле Макгрегор проведёт третий поединок с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Дастином Порье. В первом бое, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

«Они будут драться друг с другом, и, вероятно, Макгрегор снова сдастся. Он только и делает, что сдаётся.

Он парень, который похож на элитную проститутку. Теперь с ним словно хотят пойти на свидание, чтобы показать, мол, смотрите, какая у меня красивая девушка. Бойцы не понимают, что Конор давно не побеждал», — рассказал Абдель-Азиз в интервью YouTube-каналу Майка Тайсона.

