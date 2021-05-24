Кевин Ли — о поединке с Шоном Брэйди: я готов на 110 процентов

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе Кевин Ли прокомментировал предстоящий поединок с Шоном Брэйди.
«Отдых подошел к концу, я здоров на 110%. Тренировочный лагерь стартует уже завтра. Забег за титулом начнется 10-го июля», — написал Кевин Ли в своём «инстаграме».
Поединок пройдёт на турнире UFC 264, который состоится в ночь с 10 на 11 июля мск.
В последних шести боях Ли потерпел четыре поражения. На счету Брэйди четыре боя в UFC, во всех из которых он одержал победы.
Главным боем на турнире UFC 264 станет третий поединок экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и Дастина Порье. Планируется, что мероприятие на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США) посетят более 20 тыс. зрителей. Все билеты на поединок были распроданы через несколько секунд после старта продаж.
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