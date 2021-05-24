Херманссон хочет получить бой с соперником из топа дивизиона — с Уиттакером или Костой
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Шведский боец Джек Херманссон рассказал, с кем хотел бы провести свой следующий бой. Херманссон намерен провести ещё один поединок в этом году.
«Я хочу драться с такими парнями, как Роберт Уиттакер, Пауло Коста. Победитель поединка Брансона и Тилла может стать потенциальным соперником. Всё зависит от того, когда у меня появится хороший соперник, но я точно хочу провести ещё один бой в этом году. Если кто-то из топовых парней будет готов в этом году, я за», — приводит слова Херманссона MMA Junkie.
В ночь с 22 на 23 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 27. В рамках основного карда Херманссон единогласным решением победил армяно-американского бойца Эдмена Шахбазяна.
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