Экс-тренер Диего Санчеса заявил, что у бойца проблемы с наркотиками и сексуальным насилием

Скандальный тренер Джошуа Фабиа, с которым боец ММА Диего Санчес прекратил сотрудничество, заявил, что у его бывшего подопечного проблемы с наркотиками и сексуальным насилием.
«Диего далеко не такой, каким все его знают. Он был наркоманом. Он никому не говорил, что последние пять месяцев я его спонсировал и жил с ним. Мне пришлось жить с ним, потому что он был на мели, потерял все свои деньги и подсел на кратом, алкоголь и 30 других веществ. У него проблемы с сексуальным насилием. Но он об этом ничего не говорил. А я всё это держал в себе. Я делал ради него всё, но на меня все наезжают.
Я выложу все доказательства, все видео. Диего просто пользовался мной в течение двух лет, поскольку я боролся за него и ставил себя на кон ради него и нулевой выгоды. Это мне здесь угрожают смертью», — приводит слова Фабиа MMA Fighting.
В апреле Санчес был отчислен из UFC. Фабиа запросил медицинские документы подопечного за его 15-летнюю карьеру. Это вызвало у руководства промоушена подозрения. Представители UFC попросили штаб Санчеса гарантировать отсутствие у бойца проблем со здоровьем, на что получили отказ. Адвокат спортсмена уточнил, что Санчес не прошёл необходимое неврологическое обследование. В связи с этим контракт с Санчесом был расторгнут.
Впоследствии от команды Санчеса последовали странные обвинения в адрес UFC и Уайта — боец заявлял, что боится за свою жизнь. Спустя некоторое время было опубликовано скандальное видео с тренировки Диего, на котором Фабиа наносит удары руками и ногами по голове бойца, подвешенного на турнике вниз головой.
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