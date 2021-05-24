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Ислам Махачев обратился к завершившему карьеру Полу Фелдеру, тот ответил

Ислам Махачев обратился к завершившему карьеру Полу Фелдеру, тот ответил
Арина Ершова
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Российский боец Ислам Махачев, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, обратился к 35-летнему американскому бойцу Полу Фелдеру, завершившему карьеру.

«Наслаждайся заслуженным отдыхом», — написал Махачев на своей странице в «Твиттере».

«Ты разнесёшь всех, мужик. Удачи в карьере! Я буду следить», — ответил Фелдер.

Легковес Фелдер выступал в UFC с 2014 года, на его счету 15 боёв: девять побед и шесть поражений. Всего в смешанных единоборствах он провёл 23 боя, в которых одержал 17 побед и потерпел шесть поражений.

Фелдер потерпел поражение в двух своих последних боях в UFC. В феврале прошлого года он проиграл Дэну Хукеру на турнире UFC Fight Night 168. В ноябре 2020 года он уступил Рафаэлю дос Аньосу на турнире UFC Fight Night 182. В обоих случаях он проиграл раздельным решением судей.

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