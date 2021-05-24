Президент Bellator: не уверен, что Сайборг проведёт следующий бой с Зингано

Президент Bellator Скотт Кокер прокомментировал защиту пояса Крис Сайборг Жустину на турнире Bellator 259. Сайборг победила Лесли Смит в пятом раунде техническим нокаутом и защитила титул в полулёгком весе.

«Лесли действительно произвела на меня впечатление. Я не могу вспомнить, когда Сайборг в последний раз проводила пять раундов. Лесли была настроена на то, что будет биться до конца, и она это сделала. Я думаю, что в каком-то смысле это была победа Лесли.



Сайборг дралась очень умно, не торопилась, не спешила с ударами и делала то, что должна была. Она выглядела великолепно.



Бой с Зингано? Одна из причин, по которой мы привезли Кэт сюда, — у неё есть победа над Амандой Нуньес. Я думаю, что она пришла сюда, чтобы сразиться с Сайборг. Она провела пару боёв и чувствует себя очень хорошо. Сделаем ли мы этот бой следующим? Я не уверен, но мы обязательно обсудим это со всеми на следующей неделе.



Как и Лесли, девушки постоянно звонят нам и говорят: «Я хочу драться с Сайборг». И это не прекращается. Они хотят бросить себе вызов. Они хотят драться с лучшими в мире и знают, что она величайшая. Все нацелились на неё», — приводит слова Кокера MMA Junkie.