Макгрегор — завершившему карьеру Фелдеру: с меня «Пина Колада», приятель!

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился к соотечественнику Полу Фелдеру, объявившему о завершении карьеры.

«Поздравляю «Ирландского дракона» Пола Фелдера с завершением карьеры! С меня «Пина Колада», приятель», — написал Конор на своей странице в «Твиттере».

«Большое спасибо! Желаю удачи в лагере и поздравляю с рождением малыша», — ответил Фелдер.

Легковес Фелдер выступал в UFC с 2014 года, на его счету 15 боёв: девять побед и шесть поражений. Всего в смешанных единоборствах он провёл 23 боя, в которых одержал 17 побед и потерпел шесть поражений.

Фелдер потерпел поражение в двух своих последних боях в UFC. В феврале прошлого года он проиграл Дэну Хукеру на турнире UFC Fight Night 168. В ноябре 2020 года он уступил Рафаэлю дос Аньосу на турнире UFC Fight Night 182. В обоих случаях он проиграл раздельным решением судей.