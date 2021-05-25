Боец ММА погиб после нападения со стороны 4 человек. Его память почтили Адесанья и Хукер

25-летний боец ММА из Новой Зеландии Фау Вейк погиб в результате уличного нападения в Окленде. Об этом сообщает MMAFighting.



Он стал жертвой нападения со стороны четырёх человек 16 мая. С тех пор за его жизнь боролись врачи, которым так и не удалось спасти спортсмена. Все четверо подозреваемых уже задержаны полицией, им предъявлены обвинения.



У 25-летнего Вейка осталась четырехлетняя дочь и трое братьев, которые также занимаются боевыми искусствами.



Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья и Дэн Хукер, известный по выступлениям в этой же организации, были среди товарищей по команде Вейка, и уже почтили память погибшего различными сообщениями в социальных сетях.

Публикация доступна в «инстаграме» Дэна Хукера.

Как отметил один из тренеров Вейка, за несколько часов до трагедии Вейк спарринговал с Адесаньей, именно Вейк одержал верх над чемпионом UFC.