Боец ММА погиб после нападения со стороны 4 человек. Его память почтили Адесанья и Хукер

25-летний боец ММА из Новой Зеландии Фау Вейк погиб в результате уличного нападения в Окленде. Об этом сообщает MMAFighting.
Он стал жертвой нападения со стороны четырёх человек 16 мая. С тех пор за его жизнь боролись врачи, которым так и не удалось спасти спортсмена. Все четверо подозреваемых уже задержаны полицией, им предъявлены обвинения.
У 25-летнего Вейка осталась четырехлетняя дочь и трое братьев, которые также занимаются боевыми искусствами.
Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья и Дэн Хукер, известный по выступлениям в этой же организации, были среди товарищей по команде Вейка, и уже почтили память погибшего различными сообщениями в социальных сетях.
Публикация доступна в «инстаграме» Дэна Хукера.
Как отметил один из тренеров Вейка, за несколько часов до трагедии Вейк спарринговал с Адесаньей, именно Вейк одержал верх над чемпионом UFC.
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