Харитонов сразится с Мачиманом по правилам бокса

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов, выступающий в MMA-промоушене Bellator, в июне проведёт поединок по правилам бокса, его соперником станет представитель ЮАР Осборн Мачиман. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя команды россиянина. Изначально предполагалось, что бой Харитонов — Мачиман пройдёт по правилам кикбоксинга.

«Поединок пройдет по правилам бокса», — сообщил источник.

Бой Харитонов — Мачиман состоится в Беларуси 12 июня.

В смешанных единоборствах 40-летний Сергей Харитонов одержал 32 победы и потерпел восемь поражений, ещё два поединка признали несостоявшимися. Последний бой Харитонов провёл в ноябре 2020 года, тогда он нокаутировал британца Оли Томпсона.

