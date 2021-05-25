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Ортис: Усик не должен стать большой проблемой для Джошуа

Ортис: Усик не должен стать большой проблемой для Джошуа
Александр Кожевников
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Супертяжёловес Луис Ортис поделился ожиданиями от поединка между Энтони Джошуа и Александром Усиком.

«Что касается Джошуа, то я бы помог ему в подготовке, но Усик не должен стать большой проблемой для него. Хотя, стоит понимать, что это бокс и на таком уровне каждый супертяжеловес может быть проблемой. Надеюсь, что мой следующий бой состоится в сентябре или даже раньше. Я хочу получить по-настоящему хороший поединок против топового соперника», — приводит слова Луиса Ортиса Sky Sports.

Поединок между чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и экс-абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе Александром Усиком был санкционирован WBO.

Ранее в СМИ появлялись даты возможного поединка Джошуа с Усиком — 21 и 28 августа. Ожидалось, что в августе Энтони сразится с Тайсоном Фьюри, но тот, вероятнее всего, вынужден будет провести третью встречу с Деонтеем Уайлдером.

Ожидается, что поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа пройдёт на «Уэмбли».

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