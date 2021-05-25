Хамзат Чимаев перенёс операцию

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, перенёс операцию на щитовидной железе.

«Была операция на щитовидку, половину убрали или полностью убрали, я не знаю. Сейчас очень хорошо себя чувствую. Спарринги, борьба, грэпплинг, качка — всё хорошо идёт.

Думал, буду себя чувствовать хуже гораздо после операции и «короны» (коронавируса. — Прим. «Чемпионата»), но всё отлично. Наши врачи хорошо поработали, глава (глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. — Прим. «Чемпионата») помог. Чувствую себя по кайфу», — рассказал боец в эфире ЧГТРК «Грозный».

Последний бой Хамзат Чимаев провёл в сентябре 2020 года, нокаутировав Джеральда Мершерта. Всего на его счету девять побед в девяти боях в MMA.

