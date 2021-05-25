Хамзат Чимаев перенёс операцию

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, перенёс операцию на щитовидной железе.
«Была операция на щитовидку, половину убрали или полностью убрали, я не знаю. Сейчас очень хорошо себя чувствую. Спарринги, борьба, грэпплинг, качка — всё хорошо идёт.
Думал, буду себя чувствовать хуже гораздо после операции и «короны» (коронавируса. — Прим. «Чемпионата»), но всё отлично. Наши врачи хорошо поработали, глава (глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. — Прим. «Чемпионата») помог. Чувствую себя по кайфу», — рассказал боец в эфире ЧГТРК «Грозный».
Последний бой Хамзат Чимаев провёл в сентябре 2020 года, нокаутировав Джеральда Мершерта. Всего на его счету девять побед в девяти боях в MMA.
- 25 мая 2021
-
10:30
-
10:00
-
09:33
-
09:00
-
08:51
-
08:02
-
02:01
-
00:59
- 24 мая 2021
-
23:56
-
22:44
-
21:48
-
20:37
-
19:24
-
18:48
-
17:35
-
16:01
-
15:38
-
15:36
-
15:23
-
15:00
-
14:57
-
14:01
-
13:00
-
12:59
-
12:05
-
11:57
-
11:32
-
11:00
-
10:57
-
10:44
-
10:00
-
09:59
-
09:31
-
09:11
-
08:46