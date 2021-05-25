«Чемпионат» объявляет о наборе авторов статей в отдел «Бокс/ММА»
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«Чемпионату» требуются авторы статей в отдел «Бокс/ММА» (возможна удалённая работа).
Требования: грамотность, опыт написания статей по тематике, оперативность, обязательность, уверенное ориентирование в мире единоборств.
График — по согласованию. Заработная плата определяется по итогам собеседования.
Присылайте резюме на электронную почту: Igor.Bragin@rambler-co.ru
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