Питер Фьюри: Уайлдер ещё три-четыре недели назад знал о бое с Тайсоном

Известный британский тренер Питер Фьюри уверен, что Деонтей Уайлдер заранее знал, что суд примет решение обязать Тайсона Фьюри провести с ним третий поединок.
«Я считаю, что в боксе слишком много политики. Уайдер снимал видео тренировок ещё три или четыре недели назад. Очевидно, что уже тогда он знал о решении суда. У него было отличное понимание ситуации, потому что до этого он не показывал свои тренировки. Так что стоит обратить внимание на такие моменты. Что есть, то есть. Что здесь скажешь? Главное — теперь Джошуа и Фьюри пойдут разными путями. Посмотрим, как они пройдут своих соперников», — приводит слова Питера Фьюри Boxing Social.
Напомним, встреча Фьюри и Уайлдера должна пройти 24 июля. Это будет их третий бой. Первый поединок боксёров завершился вничью, во втором Тайсон победил досрочно.
Организация трилогии Фьюри — Уайлдер помешала объединительному поединку между Тайсоном и Энтони Джошуа. Последний теперь, вероятнее всего, померится силами с Александром Усиком.
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