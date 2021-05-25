Бывший омоновец избил 14-летнего россиянина и его отца за отказ от тренировок по боксу

В Люберцах бывший омоновец Евгений Герасимов избил 14-летнего мальчика и его отца после того, как юный спортсмен отказался от тренировок. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Сообщается, что сперва мальчик, решивший тренироваться, нашёл спортзал, организованный местными жителями в подвале одного из домов. По его словам, Герасимов предложил услуги тренера, но мальчик отказался и пожаловался отцу, чтобы на него не давили. Отец позвонил Герасимову и договорился с ним о встрече. При встрече Герасимов сломал недовольному отцу челюсть и заодно побил сына, пытавшегося вступиться за отца. После драки отец мальчика попал в больницу и решил написать заявление на Герасимова в полицию, хотя тот приходил его проведать, настойчиво советуя этого не делать.