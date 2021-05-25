Жорж Сен-Пьер предложил бой Хабибу Нурмагомедову

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер предложил поединок бывшему чемпиону в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову. Об этом рассказал менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз, ссылаясь на слова президента UFC Даны Уайта.
«Десять дней назад мне звонил Уайт и сказал, что Сен-Пьер хочет поединка с Хабибом. Нетитульный бой в полусреднем весе.
Мы ждали Жоржа четыре или пять лет, но в UFC хотели провести бой в лёгком весе, хотя он уже выступал в полусреднем. А сейчас он заявил: я завершил карьеру, Хабиб тоже, как насчёт того, чтобы возобновить её и сразиться?» — цитирует менеджера Bloody Elbow.
Сен-Пьер объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года, Нурмагомедов — в октябре 2020 года. В марте 2021 года россиянин официально подтвердил это решение.
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