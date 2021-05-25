Эдди Альварес дал прогноз на возможный бой Чендлер — Гэтжи

Бывший чемпион UFC и Bellator в лёгком весе Эдди Альварес поделился ожиданиями от возможного поединка бывшего претендента на пояс UFC в лёгком весе Майкла Чендлера и бывшего временного чемпиона Джастина Гэтжи. Ранее президент UFC Дана Уайт заявил о возможности этого боя.

По мнению Альвареса, победа в этом поединке достанется Гэтжи.

«Я думаю, Гэтжи — это ужасный соперник для Чендлера. И я считаю, что ему нужно держаться подальше от Гэтжи. Но посмотрим, как всё сложится. Всё зависит от Майкла и его желания. А бой покажет, как всё сложится», — приводит слова Альвареса The Sun.

Ранее в мае Чендлер проиграл бразильцу Чарльзу Оливейре в поединке за пояс UFC в лёгком весе, который освободил Хабиб Нурмагомедов.