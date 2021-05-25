Питер Фьюри: Тайсон и Джошуа сделали шаг назад

Известный британский тренер Питер Фьюри считает, что Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа сделали шаг назад, лишившись возможности провести очный поединок.



«Это очень плохо для Джошуа и Фьюри, потому что это должен был быть супербой за десятки миллионов долларов. Теперь у них его забрали. Им придётся согласиться на более низкие гонорары и драться с опасными соперниками. Уайлдер очень опасен, как и Усик. Джошуа и Тайсону придётся делать это. Так что да, это шаг назад, но что вышло — то вышло. Если ты подписал контракт, то будь добр уважать его», — сказал Питер Фьюри в интервью YouTube-каналу Boxing Social.



Напомним, встреча Фьюри и Уайлдера должна пройти 24 июля. Это будет их третий бой. Первый поединок боксёров завершился вничью, во втором Тайсон победил досрочно.



Организация трилогии Фьюри — Уайлдер помешала объединительному поединку между Тайсоном и Энтони Джошуа. Последний теперь, вероятнее всего, померится силами с Александром Усиком.

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