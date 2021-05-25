Менеджер Нурмагомедова назвал двух лучших легковесов UFC после ухода Хабиба

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, какие бойцы, по его мнению, являются сильнейшими в дивизионе после ухода его подопечного из спорта. По мнению менеджера, этого звания достойны Джастин Гэтжи и Дастин Порье.

«Понимаете, бой Чендлера и Оливейры — это как противостояние пятого и седьмого номера. Даже не за третье место.

Лучшие легковесы на данный момент — это Джастин Гэтжи и Дастин Порье. Но Дана Уайт (президент UFC. — Прим. «Чемпионата») — умный парень. Поэтому он разыграл вакантный пояс между бойцами, которые не проигрывали Хабибу, чтобы у организации был безупречный чемпион», — рассказал Абдель-Азиз в интервью YouTube-каналу Майка Тайсона.

