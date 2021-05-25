Кормье прокомментировал решение Пола Фелдера завершить карьеру

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье прокомментировал решение Пола Фелдера закончить карьеру.



«Пол Фелдер никогда и никого не боялся. Он всегда был готов драться с кем угодно. Мы видели это много раз за его карьеру. Мы знаем, кто такой Фелдер, он настоящий воин, но когда ты теряешь огонь внутри, начинаешь оценивать все драки, которые ты провёл, и какой ущерб за это время получил, ты больше не любишь свою работу. Так зачем продолжать этим заниматься?



Фелдера ждёт великолепная карьера комментатора. У него есть талант актёра. Так что у него много возможностей», — цитирует Кормье MiddleEasy.



Легковес Фелдер выступал в UFC с 2014 года, на его счету 15 боёв: девять побед и шесть поражений. Всего в смешанных единоборствах он провёл 23 боя, в которых одержал 17 побед и потерпел шесть поражений.



Фелдер потерпел поражения в двух своих последних боях в UFC. В феврале прошлого года он проиграл Дэну Хукеру на турнире UFC Fight Night 168. В ноябре 2020 года он уступил Рафаэлю дос Аньосу на турнире UFC Fight Night 182. В обоих случаях он проиграл раздельным решением судей.