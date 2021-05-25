Ломаченко заявил, что не считает себя проигравшим в бою с Лопесом
Поделиться
Бывший чемпион мира по боксу в лёгком весе украинец Василий Ломаченко прокомментировал поражение от Теофимо Лопеса в поединке, который состоялся в октябре 2020 года. Лопес победил Ломаченко единогласным решением судей.
«По моему мнению, после того как я много раз пересмотрел бой, — это была ничья», — приводит слова Ломаченко BoxingScene.
Победив Ломаченко, Лопес к имеющемуся у него поясу IBF добавил пояса WBA и WBO, принадлежавшие украинцу.
Также Ломаченко рассказал об ожиданиях от боя с Масаёси Накатани, запланированного на 26 июня.
«Это наилучший выбор для меня. Хочу сравнить себя с этим парнем. Он хорошо бился с Лопесом и станет отличным соперником для меня», — добавил он.
В июле 2019 года Лопес победил Накатани единогласным решением судей.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 25 мая 2021
-
16:10
-
15:39
-
15:01
-
14:42
-
14:00
-
13:20
-
12:40
-
12:32
-
12:00
-
11:19
-
11:03
-
10:58
-
10:30
-
10:00
-
09:33
-
09:00
-
08:51
-
08:02
-
02:01
-
00:59
- 24 мая 2021
-
23:56
-
22:44
-
21:48
-
20:37
-
19:24
-
18:48
-
17:35
-
16:01
-
15:38
-
15:36
-
15:23
-
15:00
-
14:57
-
14:01
-
13:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам