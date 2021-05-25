Ломаченко заявил, что не считает себя проигравшим в бою с Лопесом

Бывший чемпион мира по боксу в лёгком весе украинец Василий Ломаченко прокомментировал поражение от Теофимо Лопеса в поединке, который состоялся в октябре 2020 года. Лопес победил Ломаченко единогласным решением судей.

«По моему мнению, после того как я много раз пересмотрел бой, — это была ничья», — приводит слова Ломаченко BoxingScene.

Победив Ломаченко, Лопес к имеющемуся у него поясу IBF добавил пояса WBA и WBO, принадлежавшие украинцу.

Также Ломаченко рассказал об ожиданиях от боя с Масаёси Накатани, запланированного на 26 июня.

«Это наилучший выбор для меня. Хочу сравнить себя с этим парнем. Он хорошо бился с Лопесом и станет отличным соперником для меня», — добавил он.

В июле 2019 года Лопес победил Накатани единогласным решением судей.