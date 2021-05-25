Райан Холл вернётся в октагон после двухлетнего перерыва
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Боец UFC Райан Холл вернётся в октагон после двухлетнего перерыва, сообщает MMAFighting. Холл проведёт поединок с испанским бойцом Ильёй Топурией на турнире UFC 264.
Холл должен был сразиться с Дэном Иге 13 марта 2021 года на турнире UFC Fight Night 187. Однако 11 февраля он сообщил, что отказывается от поединка из-за травмы бедра.
Последний бой Холл провёл на турнире UFC Fight Nights 13 июля 2019 года, победив Даррена Элкинса единогласным решением судей. Для Холла эта победа стала седьмой подряд и второй в UFC после успешного выступления на The Ultimate Fighter в 2015 и 2016 годах.
Главным поединком вечера станет третий бой экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и Дастина Порье.
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