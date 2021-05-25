Волков: Моргенштерн стоит у меня на будильнике — привык просыпаться с первыми петухами

Российский боец UFC Александр Волков, выступающий в тяжёлом весе, рассказал об отношении к Моргенштерну.



«К Моргенштерну отношусь хорошо — настолько хорошо, что он стоит у меня на будильнике. Я привык просыпаться с первыми петухами.



Позиция Шлеменко? Он говорил про Моргенштерна не для того, чтобы распиариться. Он совершенно искренне относится к этому. И я понимаю его позицию: он остерегает от прослушивания его музыки. Просто делает это в своей манере», – сказал Волков в интервью программе «50 вопросов. Спорт» на ТНТ-PREMIER.



Напомним, 26 июня пройдёт UFC 263, где в главном бою вечера Александр Волков вступит в бой с Сирилом Ганом за звание следующего претендента на титул. Волков находится на пятой строчке рейтинга дивизиона тяжеловесов.

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