Чемпион UFC Оливейра: Хабиб — великий чемпион, но началась новая эра Чарльза Оливейры

Чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра поделился мнением о бывшем обладателе пояса — Хабибе Нурмагомедове.



«Многие люди просили надеть провокационную футболку, чтобы задеть Хабиба, или сказать что-нибудь о нём в конце. Нурмагомедов — великий чемпион, имеющий счёт 29-0, что заслуживает уважения. Он всегда был доминирующим в своём стиле.



Он ушёл из боёв, потому что его отец скончался, и из-за этого он заслуживает большого уважения. Он поклялся над могилой своего отца, что больше не будет драться.



Конечно, всем хотелось бы увидеть наш бой с Хабибом. Он сказал, что победил всех в дивизионе, но никогда не дрался со мной, поэтому он не может сказать, что победил всех. Но он победил всех, с кем у него были поединки.



В лёгком весе началось новое наследие. То, что Хабиб делал до сих пор, было стопроцентно замечательным, но началась новая эра. Новое наследие Чарльза Оливейры», — приводит слова Оливейры MMA Fighting.



Напомним, 16 мая на турнире UFC 262 в Хьюстоне Оливейра нокаутировал американца Майкла Чендлера и завоевал вакантный пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Ранее обладателем титула являлся Хабиб Нурмагомедов, объявивший о завершении карьеры.

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