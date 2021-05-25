Чемпион UFC Оливейра: Хабиб — великий чемпион, но началась новая эра Чарльза Оливейры

Чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра поделился мнением о бывшем обладателе пояса — Хабибе Нурмагомедове.
«Многие люди просили надеть провокационную футболку, чтобы задеть Хабиба, или сказать что-нибудь о нём в конце. Нурмагомедов — великий чемпион, имеющий счёт 29-0, что заслуживает уважения. Он всегда был доминирующим в своём стиле.
Он ушёл из боёв, потому что его отец скончался, и из-за этого он заслуживает большого уважения. Он поклялся над могилой своего отца, что больше не будет драться.
Конечно, всем хотелось бы увидеть наш бой с Хабибом. Он сказал, что победил всех в дивизионе, но никогда не дрался со мной, поэтому он не может сказать, что победил всех. Но он победил всех, с кем у него были поединки.
В лёгком весе началось новое наследие. То, что Хабиб делал до сих пор, было стопроцентно замечательным, но началась новая эра. Новое наследие Чарльза Оливейры», — приводит слова Оливейры MMA Fighting.
Напомним, 16 мая на турнире UFC 262 в Хьюстоне Оливейра нокаутировал американца Майкла Чендлера и завоевал вакантный пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Ранее обладателем титула являлся Хабиб Нурмагомедов, объявивший о завершении карьеры.
- 25 мая 2021
-
22:36
-
21:37
-
20:59
-
20:26
-
18:00
-
16:49
-
16:10
-
15:39
-
15:01
-
14:42
-
14:00
-
13:20
-
12:40
-
12:32
-
12:00
-
11:19
-
11:03
-
10:58
-
10:30
-
10:00
-
09:33
-
09:00
-
08:51
-
08:02
-
02:01
-
00:59
- 24 мая 2021
-
23:56
-
22:44
-
21:48
-
20:37
-
19:24
-
18:48
-
17:35
-
16:01
-
15:38