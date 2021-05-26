Одна из главных звёзд Bellator сообщил о возможном переходе в UFC

Второй номер в рейтинге полутяжёлого веса Bellator Майкл Пейдж сообщил о желании перейти в UFC.
«Если честно, когда я только начинал, единственной причиной, по которой я начал, был переход в UFC. Это было самым большим событием, и, очевидно, до сих пор это одно из самых ярких шоу. Очевидно, что появляется много шоу, но в целом, особенно когда я начинал, любой, кто попадал в ММА, их цель состояла в том, чтобы попасть в UFC, и большинство людей остаются такими же. Да, мне нравится Bellator, мне нравится то, где я нахожусь, и я доволен своим успехом. Но я определённо чувствую, что мне нужно прикоснуться к UFC в какой-то момент и просто проверить себя там», — приводит слова Пейджа MMAJunkie.
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Всего в смешанных единоборствах Пейдж провёл 20 боёв, в которых одержал 19 побед и потерпел одно поражение. Победная серия англичанина в Bellator составляет пять боёв.
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