Макргегор возглавил рейтинг 100 самых высокооплачиваемых спортсменов года

32-летний ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, выступающий в UFC, возглавил рейтинг 100 самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Sportico в период с июня 2020 года по май 2021 года.

Макгрегор в течение последних трёх лет неустанно продвигал ирландский бренд виски, который он запустил в 2018 году. Продажа компании в этом году принесла ему $ 170 млн и увеличила его общий доход за последние 12 месяцев до $ 208 млн. Этот результат позволил ему опередить звёзд мирового футбола — Лионеля Месси ($ 126 млн) и Криштиану Роналду ($ 120 млн).

Список самых высокооплачиваемых спортсменов в каждом виде спорта. Фото: sportico.com

По оценкам издания, Макгрегор также заработал $ 28 млн за свой январский бой в UFC с Дастином Порье и $ 8 млн от партнёрских отношений с различными брендами за пределами США.