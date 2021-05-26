Кудряшов: бой Усик — Джошуа кажется неправдоподобным
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Российский боксёр Дмитрий Кудряшов заявил, что не верит в организацию поединка с участием бывшего абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе украинца Александра Усика и чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. Ранее сообщалось, что Джошуа может сразиться с Усиком, поскольку у британца рискует сорваться объединительный бой с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.
«Если честно, то бой Усика и Джошуа мне кажется в какой-то степени неправдоподобным. В их случае нельзя говорить о том, что такой поединок состоится, пока они не выйдут на ринг.
А вообще бои Фьюри — Уайлдер, Усик — Джошуа являются интересными, и болельщики при таком раскладе точно не проиграют», — приводит слова Кудряшова «Р-Спорт».
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