Кудряшов: бой Усик — Джошуа кажется неправдоподобным

Российский боксёр Дмитрий Кудряшов заявил, что не верит в организацию поединка с участием бывшего абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе украинца Александра Усика и чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. Ранее сообщалось, что Джошуа может сразиться с Усиком, поскольку у британца рискует сорваться объединительный бой с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

«Если честно, то бой Усика и Джошуа мне кажется в какой-то степени неправдоподобным. В их случае нельзя говорить о том, что такой поединок состоится, пока они не выйдут на ринг.

А вообще бои Фьюри — Уайлдер, Усик — Джошуа являются интересными, и болельщики при таком раскладе точно не проиграют», — приводит слова Кудряшова «Р-Спорт».

