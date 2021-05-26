Менеджер Нурмагомедова дал прогноз на возможный бой Хабиб — Сен-Пьер

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, кто, по его мнению, победил бы в поединке с участием его подопечного и бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Жоржа Сен-Пьера. Ранее Абдель-Азиз рассказал, что Сен-Пьер предложил бой Нурмагомедову.
По мнению менеджера, победа в таком поединке досталась бы Нурмагомедову.
«Если честно, я не представляю, как выглядел бы Сен-Пьер в этом поединке. Ему 40 лет. А Хабиб… Он сражается с медведями, аллигаторами, львами.
Они оба примерно одного уровня. Но Хабиб гораздо моложе и яростнее. Не думаю даже, что это был бы честный бой», — приводит слова Абдель-Азиза Bloody Elbow.
Сен-Пьер объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года, Нурмагомедов — в октябре 2020 года. В марте 2021 года россиянин официально подтвердил это решение.
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