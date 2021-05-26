Ломаченко намекнул на интерес к UFC

Бывший чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях украинец Василий Ломаченко намекнул, что в будущем не исключает проведения поединка в UFC. Спортсмен выложил в «Инстаграм» видео, в котором показано, как он распаковывает посылку с официальной экипировкой промоушена.
«Я только что получил посылку от Venum и UFC. Давайте посмотрим, что внутри.
Может быть, в будущем, когда-нибудь, кто знает?» — рассказал он в видео.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Василия Ломаченко.
33-летний Ломаченко дебютировал в профессиональном боксе в 2013 году. Последний поединок он провёл в октябре 2020 года, проиграв Теофимо Лопесу единогласным решением судей. В июне украинец сразится с японцем Масаёси Накатани. Всего на счету Василия 14 побед (в том числе 10 нокаутом) и два поражения.
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