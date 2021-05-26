Оливейра: буду ждать победителя боя Макгрегор — Порье, а пока наслаждаюсь моментом

Чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра поделился ожиданиями от третьего боя Конора Макгрегора и Дастина Порье, который состоится 10 июля на турнире UFC 264.

«Я ждал много лет, чтобы попасть сюда, и вот я здесь. Мы будем упорно работать, чтобы сохранить этот пояс надолго. Думаю, все знают, что мы будем ждать боя Конора и Дастина, а следующим претендентом будет тот, кто победит. Я вернусь к тренировкам и буду ждать следующего соперника. Буду наслаждаться уникальным моментом в моей жизни и ждать этого боя, чтобы увидеть, кто будет следующим.



Понимаете, мир похож на колесо обозрения. В один день ты на вершине, в другой — внизу. Я вызывал Конора и Порье на бой, когда я был внизу, но никто не хотел этого. Теперь все вызывают меня. Как я уже сказал, пришло моё время.



Это будет отличный бой. Честно говоря, для меня не имеет значения, кто победит. Это в любом случае будет отличный поединок, нет никакой разницы. Конечно, любой, кто дерётся с Конором, в итоге получает больше денег, но я никогда не бился в UFC ради этого. Я всегда думал о том, чтобы драться и добиваться успеха, и сейчас не собираюсь менять свою точку зрения», — приводит слова Порье MMA Fighting.