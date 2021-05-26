Эдди Хирн назвал возможных соперников Джошуа после срыва боя с Фьюри
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Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, рассказал, с кем может сразиться его подопечный, после того как стало известно о срыве его боя с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри. По словам Хирна, среди возможных оппонентов Джошуа числится не только украинец Александр Усик, но и Энди Руис, Луис Ортис и Диллиан Уайт.
«Энди Руис написал мне в «инстаграм». Это бой, который был бы нам интересен. Если речь идёт о бое в США, то соперником может стать Луис Ортис. Если в Великобритании — Диллиан Уайт. Не стоит ли организовать такой бой?
В идеале, если будут хорошие условия, следующий бой Джошуа проведёт с Усиком», — рассказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.
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